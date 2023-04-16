Великдень 2023 проходить в умовах воєнних обмежень.

Православні українці в неділю, 16 квітня, відзначили Великдень, не відлякали вірян і чинні воєнні обмеження.

Вже о 05: 00 ранку подвір'я Києво-Печерської лаври наповнилось молоддю і людьми похилого віку в очікуванні ранкового святкового богослужіння. Багато хто прийшов не тільки освятити традиційні паски, а й послухати українську молитву.

Адже, як писав УНІАН, цей день для головної святині став історичним - уперше за останні 300 років у Свято-Успенському соборі службу Божу провели українською мовою.

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Разом з тим на території Києво-Печерської лаври досі діє УПЦ МП. Священики Московського патріархату молилися на Великдень у церкві преподобного Агапіта Печерського.

Великдень 2023 - останні новини

Ранок 16 квітня розпочався зі святкового звернення президента Володимира Зеленського, митрополита ПЦУ Епіфанія та обстрілів Росією українських храмів на прифронтових територіях.

У пасхальному зверненні Зеленський провів паралель між воскресінням Христа і відродженням України. А Епіфаній звинуватив Московський Патріархат у рабській покірності тиранії Кремля.

Великдень 2023 проходить в умовах воєнних реалій. Напередодні вірянам дозволили бути присутніми на нічних богослужіннях за умови, що виходити з храмів вони не будуть до самого ранку.

Разом з тим у низці регіонів заборонили відвідувати кладовища через можливі провокації російських військ.

Своєю чергою, Служба безпеки України закликала українців напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися; не піддаватися на можливі провокації або підбурювання до незаконних дій; дотримуватися комендантської години.

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