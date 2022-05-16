Волонтери підрахували техніку на парадах у 20 містах у Росії та в окупованому Криму.

Експерти проаналізували склад техніки на регіональних парадах в Росії, які пройшли 9 травня.

Результати дослідження оприлюднили аналітики Conflict Intelligence Team.

Волонтери підрахували техніку на парадах в 20 містах в Росії і в окупованому Криму, в першу чергу в столицях суб'єктів федерації і в містах, де розташовуються штаби військових округів і армій. Аналітики зібрали ці дані в зведену таблицю, виділивши наземну техніку, яка найбільш часто зустрічається в лавах російської армії і бере участь у вторгненні в Україну.

У порівнянні з 2021 роком зменшилася загальна кількість майже всіх видів техніки. Найбільше це торкнулося сучасних бронеавтомобілів сімейств "Тигр" і "Тайфун", які використовуються найчастіше російськими спецназівцями і військовою розвідкою. Крім того, істотно менше стало реактивних систем залпового вогню, які використовуються для підтримки російських наступів і обстрілів населених пунктів. Також цього року показали куди менше оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", які з першого дня вторгнення завдають ракетних ударів по всій території України.

З іншого боку, скорочення значно менше торкнулося колісних і гусеничних бронетранспортерів і бойових машин, які використовуються для підтримки піхоти.

"Ми пов'язуємо це з великою кількістю подібної техніки в російській армії, а з іншого боку — з недоукомплектованістю мотострілкових частин, в результаті чого ці машини може бути просто нікому вести в бій. Крім того, не так уже й мало виявилося різних комплексів ППО середньої і великої дальності — можливо, російське командування вважає, що захисту від української авіації і так достатньо. При цьому збільшення кількості ППО на фронті навряд чи допоможе ефективніше боротися з українською пілотованою авіацією, яка (як і російська) останнім часом завдає ударів з гранично малої висоти, залишаючись практично поза досяжністю радіолокаційних станцій", - сказано в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, за кілька днів до параду 9 травня спецборт Володимира Путіна, також відомий, як літак "судного дня" з борту якого глава країни може керувати РФ у разі ядерної загрози, був помічений над Москвою.

Очікувалося, що Іл-80 Maxdome пролетить під час параду на Червоній площі 9 травня. Останній раз це відбувалося в 2010 році. Однак повітряну частину параду скасували.