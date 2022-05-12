Окупант обізвав диктатора "старим маразматиком", а його подруга назвала промову "жестю".

Росіяни не зрозуміли святкову промову російського диктатора Володимира Путіна на параді 9 травня.

Про це свідчить аудіоперехоплення розмови окупанта та його подруги з РФ, опубліковане Головним управлінням розвідки МО України.

Російський військовий не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: "Через Covid парад скасували, а через війну – ні. Логічно."

Водночас подруга розповіла, як вона оцінила промову російського президента: "Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?"

"Ну що ти хочеш. Старий маразматик", - відповів їй окупант.

Пара також обговорила перебіг війни в Україні та її передумови. Окупант зазначив, що за логікою плану "відродження СРСР" Росії треба нападати ще й на країни Прибалтики, Білорусь та інші.

Його подруга зазначила, що на Білорусь нападати не треба, оскільки "російські танки вже там". На її переконання, Білорусь все одно стане частиною РФ, як тільки цього захоче Путін. Жінка вважає, що зараз цього не станеться, оскільки РФ прийдеться "ділити перемогу" з Білоруссю.

Окупант не настільки оптимістичний, як його подруга: "Угу, перемогу... Не про*бали б ми тут ще".

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Путін під час виступу на параді 9 травня заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО.

"У грудні минулого року ми пропонували укласти договір про гарантії безпеки. Все даремно... Країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани. Нам погрожували вторгненням на наші території, зокрема до Криму. Було очевидно, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим. Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії", - заявив тоді Путін.

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