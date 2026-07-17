Сенат США наблизився до голосування щодо допомоги Україні та жорстких санкцій проти РФ

Цей законопроєкт може стати основою для окремого законодавчого акту, узгодженого покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун вжив процедурних заходів, щоб внести до порядку денного Сенату схвалений Палатою представників законопроєкт, який передбачає надання Україні військової допомоги на 1,3 млрд доларів та розширення санкцій проти Росії. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що цей законопроєкт може стати основою для окремого законодавчого акту, узгодженого покійним сенатором Ліндсі Гремом і оприлюдненого цього тижня групою сенаторів від обох партій, який передбачає введення жорстких санкцій проти країн, які закуповують російську нафту та газ.

У виданні додали, що включення законопроєкту до порядку денного дозволяє розпочати процес його проходження через Сенат, поки лідери усувають будь-які заперечення проти законопроєкту, узгодженого Гремом. Це відкриває можливість для голосування щодо нього пізніше протягом липневої сесії.

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Журналісти нагадали, що законопроєкт передбачає введення мит у розмірі до 100% щодо найбільших імпортерів російської сирої нафти. Однак будуть передбачені й винятки для деяких союзників США, які продовжують закуповувати природний газ у Росії, зокрема Франції та Японії.

Також деякі республіканці висловили заперечення проти введення таких величезних мит щодо великих споживачів російської нафти, таких як Китай та Індія. У 2025 році ці дві країни експортували до США товарів на суму понад 400 мільярдів доларів.

Законопроєкт Палати представників був ухвалений нижньою палатою минулого місяця 226 голосами проти 195. Вісімнадцять республіканців із Палати представників перейшли на бік демократів і проголосували за ухвалення законопроєкту.

Законопроєкт про санкції проти РФ отримав достатню підтримку в Сенаті США

Раніше Axios повідомляло, що законопроєкт про санкції проти РФ, запропонований покійним сенатором Ліндсі Гремом, вже має понад 60 співавторів, що є достатньо для його ухвалення в Сенаті.

За словами співрозмовника видання, наразі законопроєкт має щонайменше 61 співавтора, серед яких 39 республіканців і 22 демократи. Водночас президент США Дональд Трамп не наважився повністю підтримати цей законопроєкт, але дав зрозуміти, що готовий підписати його на честь Грема.

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