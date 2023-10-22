Формується вісь зла вивчає реакцію Заходу на конфлікти, що спалахнули.

Росія, Китай та Північна Корея можуть використовувати димову завісу ізраїльської кризи, щоб переломити хід світової політики і створити пекло.

Видання The Sun пише, що в той час, як численні конфлікти загрожують спалахнути по всьому світу, формуються нові осі зла - і, на думку аналітиків, для держав-ізгоїв з'явився шанс "позбутися відповідальності" в боротьбі за новий світовий порядок.

В результаті терору, який ХАМАС обрушив на Ізраїль під час безпрецедентної атаки 7 жовтня, загинули 1400 ізраїльтян, а країна сповнена рішучості помститися. І ось вже 14-й день йде кровопролитна війна, в результаті якої загинуло понад 4 тисячі палестинців. Ізраїль готується до майбутнього повномасштабного наземного вторгнення в Газу, яку постійно бомблять.

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Тепер весь світ із затаєним подихом очікує, чи не відкриє конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом нові фронти і чи не призведе він до тотальної війни на всьому Близькому Сході. Однак експерти заявили, що те, що відбувається загрожує набагато більшим, ніж регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Замість цього, на їхню думку, запалений гніт на пороховій бочці тліючих криз по всьому світу, сприяють повороту глобальних сил у бік Росії, Китаю та їхніх друзів-ізгоїв.

"Полікриза - це нова норма", - заявив Кейр Джайлс, експерт з Росії з Chatham House.

Він попередив, що Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин будуть "спостерігати і вчитися тому, як Захід реагує на трагедію на Близькому Сході". Якщо Захід не зможе впоратися з кількома конфліктами, що розгортаються одночасно, то наслідки можуть відбитися на всьому світі, сказав він.

"Це "відкрите запрошення" для автократичних режимів і держав-ізгоїв, щоб створити більше таких конфліктів", - вважає Джайлс. "Вони будуть хапати те, що хочуть, поки це їм сходить з рук".

Цього тижня Джо Байден і Ріші Сунак прилетіли до Ізраїлю, щоб висловити свою підтримку Ізраїлю, а прем'єр-міністр Великобританії пообіцяв підтримати постраждалу країну в її "найтемнішу годину".

Водночас Путін відвідав свого "старого" та "дорогого" друга Сі, і обидва тирани обрушилися з критикою на США та Захід. Росія і Китай відмовилися засудити ХАМАС за жахи, скоєні 7 жовтня, розкритикували ізраїльські авіаудари і закликали до свободи палестинців. Їх дії оголили зяючий геополітичний розкол між провідними світовими державами.

"Ізраїль не є новим осередком напруженості, але він зайняв центральне місце", - сказав The Sun Ашок Суейн, професор кафедри досліджень миру і конфліктів Уппсальського університету. "Якщо нинішня ситуація триватиме ще трохи, існує велика ймовірність того, що в конфлікт будуть втягнуті й інші держави Близького Сходу".

І якщо США, Великобританія і НАТО можуть виявитися втягнутими в цю війну, то стає ясно, кому це вигідно.

"Китай і Росія чекають, коли відбудеться дифузія конфлікту", - говорить професор Суейн.

Близький Схід вже кілька років є епіцентром суперництва нових наддержав, і ця "війна дає можливість обом центрам сили оцінити свої можливості".

Небезпечний світанок

Адмірал Лорд Вест, колишній начальник Королівського військово-морського флоту і герой Фолклендської війни, вважає, що Путін буде задоволений хаосом, що панує на Близькому Сході.

"Все це дуже сподобається Путіну", - сказав він в інтерв'ю газеті The Sun. "Для нього це просто фантастика, тому що це відволікає увагу від України. Тому чим більше він зможе розпалити цю ситуацію, тим більше він буде щасливіший".

Він стверджує, що, оскільки західний світ відволікся, ціну, швидше за все, заплатить Україна на своїх фронтах. Один з представників ХАМАС заявив, що Путін задоволений їх терористичною атакою на Ізраїль, оскільки вона відвернула американців від бурхливої війни проти України.

"Одна війна послаблює тиск в іншій війні", - сказав він.

Якщо потрібні були докази, то незабаром після нападу ХАМАС на Ізраїль Росія зробила зухвалу спробу захоплення східноукраїнського міста Авдіївка.

Сам Київ заявив, що тепер побоюється, що якщо конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС затягнеться, то західні поставки зброї і боєприпасів можуть вичерпатися.

За словами Кіра Джайлса, в період крихкого світового порядку "вирішення декількох завдань одночасно стане ключем до виживання західних урядів".

"Подивіться, як промінь маяка західної уваги раптово переключився з України на Близький Схід, в той час як інші кризи розгортаються на задвірках більш-менш непомітно. Але страждає не тільки Україна. Росія та інші ворожі держави - можуть використати цю можливість для промацування, перевірки та нападу в інших напрямках. Щоб зрозуміти, хто розділяє цілі Росії, подивіться, де вона закуповує зброю для підтримки своєї кампанії знищення України. Це Іран та Північна Корея - дві інші країни, чий основний експорт - руйнування, безлад і страх", - зазначив експерт з Росії

Червона лінія

В умовах, коли Вашингтон зосереджений на Близькому Сході, Пекін може отримати вигоду з неуважності США, готуючись до майбутнього зіткнення за долю Тайваню. Китайські спостерігачі вже давно побоюються, що Сі чекає слушного моменту, щоб перетнути Південно-Китайське море і підпорядкувати маленьку острівну державу волі Народної Республіки.

Ось уже кілька років світ з тривогою спостерігає за тим, як Китай нарощує військові навчання і загрозливі провокації щодо самоврядного Тайваню, а США відповідають на це посиленням зобов'язань перед своїм далеким союзником. А за лаштунками, схоже, йде небезпечна гра.

У п'ятницю Пентагон оголосив, що за останній рік Китай значно збільшив свій ядерний арсенал і тепер має 500 боєголовок, які він сподівається подвоїти до 2030 року.

І якщо Китай виконає свої погрози про блискавичне вторгнення через тайванську протоку, США, решта Заходу і Росія можуть бути змушені втрутитися. І наслідки такого вторгнення можуть виявитися катастрофічними для всього світу.

"Зараз настав дійсно підступний момент", - заявив в інтерв'ю The Sun Керрі Браун, професор китайських досліджень в Королівському коледжі Лондона. "Ми маємо справу з новим видом геополітики. Якщо конфлікт між Ізраїлем і Газою буде довгостроковим, а також війна в Україні - всі ці речі є великими відволікаючими факторами. Захід слабшає. НАТО не так сильна, як раніше, і вони постійно намагаються зробити так, щоб локальні конфлікти не переросли в регіональні і глобальні".

У холодному попередженні він сказав: "Але я вам скажу, що саме Китай і Тайвань можуть привести всю цю чортову глобальну систему до тремтіння. У порівнянні з ним всі інші конфлікти здадуться пікніком в недільний день".

Захід, на його думку, повинен усвідомлювати, що конфлікт між Тайванем і Китаєм може "зруйнувати світову економіку і існуючу архітектуру безпеки в Азіатсько-тихоокеанському регіоні".

"Це буде практично Третя світова війна", - сказав професор Браун.

Ядерна безодня

Розпалюючи полум'я, яке може призвести до нової світової війни, країна-ізгой, яка оснастила половину Корейського півострова ядерними боєголовками, робить все можливе. Кім Чен Ин може бути вигнаний з більшої частини світу - але його режим вплетений в найтемніші куточки глобальних конфліктів, попереджають експерти.

Погрожуючи західному світу, тиран продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї проти своїх суперників і провокувати Південну Корею ракетними випробуваннями. На цьому тижні навіть з'явилися докази того, що північнокорейська зброя, швидше за все, використовувалася в терористичному нападі ХАМАС на Ізраїль, що є суворим попередженням про те, як далеко простягаються просочені кров'ю щупальця цієї держави.

Тим часом Кім зблизився з ізгоєм Путіним, і у вересні вони разом поклялися вести "священну" боротьбу із Заходом. Їх турне "дружби" викликало побоювання, що між цими двома тиранами, що володіють ядерною зброєю і розпалюють ворожнечу, виникне нова вісь зла.

Експерти стверджують, що Путін хоче отримати від Північної Кореї запаси артилерійських снарядів для використання на фронті в Україні, а Кім - допомогу в області супутникових технологій і модернізації військової техніки радянських часів. Офіційно про угоду з постачання зброї оголошено не було, але Вашингтон побоюється, що переговори "активно просуваються".

"Все це викликає занепокоєння", - сказав доктор Едвард Хауелл, експерт з Північної Кореї з Оксфордського університету.

У нинішній геополітичній обстановці ризик ядерної ескалації з боку зловісної держави особливо "інтенсивний", пояснив він.

"Представляючи США як ворожу державу, налаштовану на повалення режиму, Кім виправдовує захист Північної Кореї більш агресивною політикою в області ядерного озброєння і використання ядерної зброї", - сказав він. "І йому доводиться звертатися до інших партнерів по руйнуванню, щоб забезпечити собі грошовий потік".

Для Росії Північна Корея - це"очевидний, легкий вибір партнера по злочину в той час, коли у Путіна не так багато друзів".

"Мене турбує створення мережі розповсюдження ядерної зброї, яка може розширитися і охопити інші держави-ізгої", - додав Хауелл.

Північна Корея вже робила це раніше, пояснив він, створивши незаконні мережі між Пакистаном, Сирією та Лівією, де вони обмінюються ядерними матеріалами, знаннями та порадами.

Хауелл очікує, що ця тактика буде продовжена, так як "зараз Кім Чен Ину потрібні гроші для фінансування ядерної програми і для створення благодійного фонду для режиму".

Він говорить про це так: у 2021 році Кім визначив "список покупок для нових типів зброї, які він хотів би отримати", і "він швидко справляється з цим". У міру того, як на карті вимальовуються нові лінії битв, формується коаліція зла, в якій країни-ізгої все частіше знаходять способи об'єднати свої інтереси.

Світ під загрозою - попередження політиків

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що світопорядок, який склався після закінчення "холодної війни", можна вважати остаточно зруйнованим.

За його словами, агресивна війна Росії в Україні продемонструвала собою саму безпосередню і гостру загрозу міжнародному порядку, закріпленому в Статуті ООН, і його основним принципам - суверенітету, територіальної цілісності і незалежності.

При цьому він вказав, що Китай прагне сформувати новий міжнародний порядок, а також має для цього зростаючу економічну, дипломатичну, військову і технологічну потужність.

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