Йдеться про спостереження за пересуваннями російських військ та протидію дезінформації.

Пентагон хоче відновити дію надсекретних програм в Україні, які були призупинені до початку повномасштабного вторгнення Росії. Якщо Міноборони США отримає схвалення, то американські війська спеціальних операцій зможуть використовувати українських оперативників для спостереження за російськими військами і протидії дезінформації.

Про це сказано в новому матеріалі The Washington Post з посиланням на діючих і колишніх офіційних осіб Штатів. Міноборони США готує відповідну пропозицію щодо відновлення програм для його включення в законопроект про політику і фінансування Пентагону. Його розглядатимуть у найближчі місяці. Якщо законодавці схвалять виділення коштів, то програми почнуть знову діяти вже в 2024 році.

Чиновники Конгресу не впевнені, що Пентагон отримає бажаний результат. Окремі республіканці можуть виступити проти на тлі значної фінансової підтримки України. При цьому інші називають суму в $15 мільйонів на рік, яка витрачається на надсекретні програми у всьому світі, мізерною в співвідношенні з вигодою.

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Американські командоси за допомогою аналогічних програм протягом багатьох років платили іноземним військовим і бойовим угрупованням на Близькому Сході, в Азії та Африці. Цих "сурогатів" використовували для проведення контртерористичних операцій проти "Аль-Каїди", "Ісламської держави" та їх філій.

Більш нові програми, як, наприклад, розгорнуті в Україні, вважаються формою "нерегулярної війни". Вони використовуються проти Китаю та Росії, з якими США конкурують, але не перебувають у стані відкритого конфлікту.

Критики відновлення програм стверджують, що це може залучити Штати до більш безпосередньої участі у війні проти Росії. Однак у Міноборони США спростували таку теорію. За словами представників Пентагону, оперативники та їх куратори будуть виконувати виключно ненасильницькі завдання.

Опоненти Міноборони стверджують, що РФ може сприйняти відновлення програм як провокацію і розширити масштаби війни. Один з чиновників заявив щодо цього: "Те, що починалося як розвідувальна місія, може швидко перетворитися на бойові дії, коли в "сурогатів" почнуть стріляти. Я думаю, що це реальний ризик в Україні, і я не впевнений, як Міністерство [оборони] збирається змінити думку людей в Конгресі з цього приводу".

До припинення програм в Україні діяли "сурогати", проте США не постачали їх зброєю, яка могла б викликати проблеми. Про це розповів Марк Шварц генерал у відставці і колишній командувач спецопераціями в Європі: "Ми не збиралися оснащувати українців складними засобами для використання вибухівки, тому що якщо вони пронесуть її через кордон в Росію і будуть використовувати американську вибухівку для диверсійних операцій, які ми не санкціонували, це буде ескалацією".

Оперативники, які фінансувалися Штатами, переслідували дві цілі. Перша полягала в протистоянні кремлівській пропаганді і публікації правдивих матеріалів, а друга — в зборі розвідувальних даних.

Допомога Україні від США: остання інформація

В останній пакет військової допомоги Штати включили далекобійні ракети GLSDB з дальністю ураження 150 кілометрів. За даними Bloomberg, їх відправлять в Україну через дев'ять місяців.

Президент США Джо Байден 8 лютого в черговий раз підкреслив, що Вашингтон підтримуватиме Україну, скільки знадобиться.

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