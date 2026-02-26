Польща виявила таємні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю, - The Telegraph

За минулий рік прикордонники знайшли чотири таких обʼєкти.

На кордоні Польщі з Білоруссю знайшли таємні підземні тунелі. Через них Росія переправляє до Європи нелегальних мігрантів в рамках гібридної війни проти Заходу.

Як повідомляє The Telegraph, у 2025 році польські прикордонники виявили чотири таких обʼєкти. Зазначається, що до будівництва тунелей були залучені фахівці з Близького Сходу. Експерти припускають, що йтися може про курдських бойовиків, Ісламську державу чи підтримуваних Іраном проксі.

Один з найбільших таких тунелів було виявлено поблизу села Наревка на сході Польщі в середині грудня. Видання пише, що його використовували 180 нелегальних мігрантів – переважно з Афганістану та Пакистану. Більшість із них було заарештовано після виходу з тунелю. Мова про 130 осіб.

За даними Польщі, тунель мав висоту 1,5 м. Вхід з білоруської сторони був прихований у лісі.

"Тунель простягався приблизно на 50 метрів з білоруської сторони кордону і на 10 метрів з польської сторони", – йдеться в матеріалі.

На відео з цих тунелів видно конструкцію, схожу на підвал, з бетонними опорами, закріпленими по боках, щоб запобігти її обваленню. Військові експерти наголошують, що єдиними групами на Близькому Сході, які, як відомо, здатні будувати такі тунелі, є Хамас у секторі Газа, Хезболла в Лівані, деякі угруповання в Курдистані і, можливо, Ісламська Держава.

Американська військова історикиня Лінетт Нусбахер каже, що схожі споруди можна було побачити після війни в Лівані:

"Одне з того, що ми відразу побачили після війни в Лівані 2006 року, – це паради бетономішалок, що вишикувалися в чергу на півдні Лівану... Ми бачили безліч іранських тунельних споруд. Ми також маємо достатньо доказів того, що Хамас робить те саме в Газі".

Російські провокації в Європі

The Telegraph повідомляє, що російські шпигуни масово купують нерухомість, що знаходиться неподалік військових обʼєктів у різних країнах Європи. Видання стверджує, що цю нерухомість РФ планує використовувати як стартові майданчики для координованого спостереження, саботажу та таємних атак.

Раніше у ЗМІ також розповідали, що група "Вагнер" допомагає Кремлю дестабілізувати ситуацію в Європі. Рекрутери ПВК, яка брала участь у російській війні проти України, тепер вербують економічно вразливих європейців для здійснення диверсій на території НАТО.

