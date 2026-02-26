Трамп хоче завершення війни за місяць: Axios розкрило деталі його розмови з Зеленським

Зазначається, що розмова лідерів "була дуже дружньою і позитивною".

У середу, 25 лютого, відбулася розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час неї американський лідер заявив, що хоче якнайшвидше домогтися закінчення війни.

Про це пише видання Axios, посилаючись на неназваного українського чиновника та двох інших джерел, обізнаних про зміст розмови. Зазначається, що Трамп хоче отримати мирну угоду до літа, однак між Україною і Росією все ще існують значні розбіжності, зокрема щодо питання територій на сході України.

Джерела видання зазначають, що розмова між Трампом і Зеленським "була дуже дружньою і позитивною". Зеленський подякував Трампу за всю його допомогу і сказав, що тільки він може змусити російського диктатора Путіна припинити війну.

Відео дня

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – заявив один із співрозмовників.

Український чиновник також сказав, що Трамп підтвердив свою готовність надати Україні "значні гарантії безпеки" з боку США в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Війна в Україні – новини, які ви могли пропустити

Російський дрон на оптоволокні уперше за час повномасштабної війни долетів до Харкова. Ворожий безпілотник виявили у Київському районі міста. Виявлення загрози на основі радіоелектронної розвідки у цьому випадку не працює, зауважив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов.

Тим часом DeepState інформує про підрив дамби біля Осикового Донецької області. Вона знаходиться між Дружківкою та Костянтинівкою. Противник у такий спосіб намагається обмежити логістику Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: