Сусідський патруль охороняє 20-метровий прапор, щоб його не пошкодили і не вкрали.

Навпроти посольства Росії в Нідерландах місцеві жителі щодня розтягують прапор України довжиною у 20 метрів. Його стереже сусідський патруль.

Про це повідомляє місцеве видання Omroep west.

Величезний синьо-жовтий прапор натягують між деревами навпроти будівлі посольства Росії щодня.

Ідея повісити його виникла у місцевих жителів під час попередніх акцій протесту проти війни в Україні, які проводили біля посольства.

Місцевий житель Йохан розповів, що на тому ж місці залишали прапори меншого розміру, але їх хтось зривав.

"Як екстрений захід придумали виготовити двадцятиметровий прапор на замовлення", - говорить Йохан.

Щоб запобігти зняттю цього прапора, місцеві жителі виставили "охорону". Близько 100 осіб погодилися бути частиною сусідського патруля і стежити за тим, щоб з прапором нічого не сталося.

"Я ходжу туди-сюди і зустрічаю багато людей. Люди зупиняються, щоб висловити захоплення і дізнатися, як приєднатися. Я отримую тільки позитивні відгуки", - розповідає чоловік.

Йохан підозрює, що в російському посольстві такій акції не раді.

"Підозрюю, що вони цьому не раді. Але хто знає, може бути, деяким соромно за те, що відбувається. Поки що прапор залишиться. Ми залишимося тут. Ми будемо чергувати, поки це необхідно", - додав він.

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