Влада розглядає ймовірність примусових заходів щодо муніципалітетів, які відмовляються приймати українців, що втікають від війни.

Потік українських біженців у Нідерланди не припиняється, водночас муніципалітети неохоче надають їм притулок. Влада намагається вирішити цю проблему та анонсувала відкриття нового центру, який буде доступний протягом п'яти років.

Про це пише Volkskrant.

У п'ятницю прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що йому дуже соромно за прийом українських біженців притулку у Нідерландах. За його словами, заходи щодо примушення муніципалітетів до прийому біженців "неминучі".

Державний секретар Ерік ван дер Бург закликав муніципалітети надати щонайменше десять тисяч ліжок для біженців. Цього тижня ван дер Бург розгляне можливі примусові заходи щодо розміщення біженців.

На його заклик відгукнулися три муніципалітети. Українців розміщують у спортзалах, а також у кризових притулках. Зазвичай, у таких притулках можна розмістити кілька сотень людей.

Однак вже за тиждень біженці повинні залишити притулок та шукати собі інше житло. Нерідко біженці опиняються просто неба та просять про допомогу. Влада закликає муніципалітети організувати більш структурний прийом біженців, щоб уникнути таких ситуацій.

Жоден із запропонованих притулків не є ідеальним довгостроковим структурним рішенням. Тому минулого тижня влада муніципалітету Лейден анонсувала відкриття нового центру для осіб, які шукають притулку. Він зможе прихистити щонайменше 400 людей. Повідомляється, що цей притулок може бути доступний протягом п'яти років.

Раніше польські чиновники разом з представниками бізнесу і неурядових організацій розробили рекомендації щодо інтеграції і працевлаштування біженців з України.

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