Європа каже, що хоче забезпечити стійкість України на полі бою, а також у перемовинах з РФ.

У Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, відкривши шлях для репараційного кредиту для нашої країни. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"‎Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть"‎, − повідомила президент Європейської комісії.

Вона зазначила також, що це є потужним сигналом для України.

"Ми хочемо зробити так, щоб наш хоробрий сусід став ще сильнішим − і на полі бою, і за переговорним столом", − додала Урсула фон дер Ляєн.

Прийняте рішення усуває необхідність кожні шість місяців голосувати за продовження блокування активів РФ, яке вимагало одностайного схвалення усіх країн членів Євросоюзу.

Таким чином європейці усунули ризик того що влада Угорщини або Словаччини зірве цей процес, проголосувавши "проти" і змусивши Євросоюз повернути кошти Кремлю.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта, у свою чергу, додав, що ЄС працюватиме над фінансуванням України у 2026-2027 роках.

"На жовтневому засіданні лідери ЄС зобов'язалися заморозити російські активи доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України та не відшкодує завдані збитки. Сьогодні ми виконали це зобов'язання. Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки", – написав він у соціальній мережі Х.

Остаточне рішення щодо надання репараційного кредиту Україні лідери ЄС мають ухвалити на саміті 18 грудня.

Заморожені активи – останні новини

Раніше стало відомо, що у Банку Росії подають позов до Арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Euroclear.

"Банком Росії подається позовна заява до Арбітражного суду міста Москви до депозитарію Euroclear про стягнення заподіяних Банку Росії збитків", – ідеться у офіційній заяві.

Водночас виконавчий директор депозитарію Euroclear Валері Урбен заявила, що російські активи слід використовувати для мирних перемовин, а не як репараційний кредит для нашої країни.

