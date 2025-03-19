Наразі Росія офіційно не підтвердила свою участь у перемовинах.

23 березня США та Росія проведуть переговори у Джидді (Саудівська Аравія) щодо домовленостей, досягнутих під час розмови між президентом Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним.

Про це оголосив спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в етері Fox News. Він зауважив, що до Саудівської Аравії прибуде делегація США у складі радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца і держсекретаря Марко Рубіо.

За словами Віткоффа, домовленості про тимчасове припинення вогню передбачають зупинку ударів по інфраструктурі загалом. Спецпредставник Трампа висловив сподівання, що Україна підтримає ці ініціативи.

Відео дня

"Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це. Є деякі деталі, які ще потрібно узгодити, але переговори стартують у неділю в Джидді", - заявив він.

Росія офіційно не підтвердила свою присутність на зустрічі. Крім того, невідомо, чи буде присутньою делегація України.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обидві сторони випустили заяви.

У Вашингтоні повідомили, що Путін відкинув повне припинення вогню на 30 днів, погодившись лише на припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Тим часом в Кремлі заявили, що Путін зажадав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Києву, назвавши це "ключовою умовою" для початку мирного врегулювання.

Згодом Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував заяву російської сторони про те, що Путін під час телефонної розмови вимагав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: