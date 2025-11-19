Президент Туреччини хоче, аби на переговорах у Стамбулі Україна та Росія спробували розв’язати проблеми, які вже набули "критичного характеру".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відстоює позицію щодо відновлення переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. На його думку, ці переговори мають бути прагматичними і орієнтованими на результат. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори у Стамбулі

Президент Туреччини нагадав, що у травні в Стамбулі вперше за три роки були відновлені переговори між Україною та Росією. Як відзначив Ердоган, цього року під час трьох раундів переговорів у Стамбулі вдалося досягти "певного прогресу", зокрема, у гуманітарних питаннях.

"Сторони безпосередньо змогли обговорити питання щодо припинення вогню, про мир та інші військові аспекти. Ми розглядаємо усі і кроки як цінні досягнення. Під час сьогоднішніх переговорів я також наголосив на необхідності продовження Стамбульського процесу з прагматичним та орієнтованим на результат підходом", - наголосив Ердоган.

Як зазначив президент Туреччини, "у період, коли виснажливі наслідки війни для обох сторін надалі посилюються, Стамбульські переговори стали ключовими етапами у зусиллях щодо дипломатичного вирішення конфлікту".

Він додав, що "особливо зростання атак на енергетичну інфраструктуру та, відповідно, людські втрати, призводять до незворотніх руйнувань для обох сторін".

"Ми вважаємо доцільним, щоб Стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв’язання проблем, що набули вже критичного характеру", - сказав Ердоган.

Також він очікує від усіх партнерів у регіоні, які прагнуть припинення кровопролиття, конструктивної підтримки Стамбульського процесу переговорів.

Двосторонні відносини з Україною

Як запевнив президент Туреччини, він ще раз підтвердив відданість його країни територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Ердоган вважає Україну стратегічним партнером. Також турецький лідер підтвердив, що підтримка його країною кримських татар триватиме й надалі.

"Попри усі труднощі війни ми ставимо за мету збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів. Ми прагнемо сприяти відновленню України за підтримки турецьких підприємців, які незважаючи на складні обставини не залишають Україну та мужньо продовжують свою діяльність в Україні", - відзначив Ердоган.

Відносини Туреччини та Росії

"Ми завжди готові обговорювати з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню, та відкриють шлях до справедливого та тривалого миру", - заявив Ердоган.

Він додав, що у цьому контексті Туреччина цінує залучення Сполучених Штатів як союзника до цього процесу.

Переговори між Україною та РФ у Стамбулі - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, цього року у Стамбулі Україна та Росія провели три раунди переговорів між своїми делегаціями. Вони відбулися 16 травня, 2 червня і 23 липня. Єдиним практичним результатом цих зустрічей стала домовленість про обмін полоненими і повернення тіл полеглих військових.

На цих переговорах делегації очолювали - секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. А російську сторону представляв помічник диктатора Володимира Путіна – Володимир Мединський.

Раніше Зеленський заявляв, що Росія буде затягувати переговорний процес у Стамбулі, у тому числі, для відтермінування санкцій.

У листопаді Умєров провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів було домовлено активувати так звані стамбульські домовленості. Наразі йдеться про намір звільнити 1 200 українських громадян.

