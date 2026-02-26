Трамп розчарований у мирних переговорах щодо війни в Україні, - Рубіо

За словами політика, прогресу було досягнуто, однак є питання, які залишаються складними для вирішення.

Президент США Дональд Трамп хоче, аби війна в Україні закінчилися та вже зробив багато для цього. Про це заявив прессекретар США Марко Рубіо, цитують Новини.LIVE.

За словами політика, американський лідер вклав у це чимало політичного капіталу.

Рубіо додав, що попри певний прогрес в окремих питаннях, Трамп загалом розчарований.

"Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити... Стів (Віткофф, - ред.) їздив не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб довести це до завершення. Тож у нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це, і я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", - наголосив прессекретар США.

Мирні переговори - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальне питання на переговорах у Женеві не буде вирішено. Водночас він наголосив, що американці прагнуть зупинити війну якомога скоріше.

"Проблема полягає у тому, чи є політична воля, щоб зупинити цю війну, і у питанні територій. Це складно - це те, що ми маємо. Нічого нового, між нами, нічого нового. Вони спробують говорити завтра, і вони будуть говорити, я думаю, у перші дні березня на тристоронньому рівні. Я сподіваюсь, що у нас буде зустріч", - сказав Зеленський.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов висловився про мирні переговори з Росією. За його словами, Україна рухається вперед і підходить до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення.

"Такі війни не закінчуються самі по собі. Вони або завершуються справедливим рішенням, або неодмінно повертаються у ще більш масштабній і небезпечній формі", - додав Буданов.

