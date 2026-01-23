'Залишаються серйозні питання': у Німеччині зробили заяву щодо мирних перемовин в Абу-Дабі

За словами речника німецького уряду, союзники України зосередженні на питанні гарантій безпеки для Києва.

Перед початком мирних переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) речник уряду Німеччини Штеффен Майєр висловив сумнів у тому, що Росія буде готова поступитися будь-якими зі своїх вимог, серед яких - захоплення територій, що наразі не перебувають під її військовим контролем. Про це пише The Guardian.

"Все ще залишаються серйозні питання щодо того, наскільки Росія дійсно готова відійти від своїх максималістських вимог. Нічого не буде досягнуто, якщо мирна угода в кінцевому підсумку лише дасть Росії перепочинок і дозволить їй пізніше розпочати нові атаки. Ось чому ми зосередилися на питанні гарантій безпеки", - наголосив він.

Мирні переговори в Абу-Дабі - останні новини

Раніше Sky News писало, що мирні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися. За словами журналістів, ці перемовини мають стати першими прямими тристоронніми переговорами з того моменту, як Росія розпочала війну.

Також в Sky News спрогнозували, чи мирні переговори наблизять підписання угоди. У виданні нагадали, що головною перешкодою для укладення будь-якої угоди залишається питання території.

Своєю чергою кореспондент Sky News Саллі Локвуд вважає, що тристороння зустріч є "важливою подією", але наголосила, що "варто зберігати стриманість у своїх сподіваннях, адже ми вже були в подібній ситуації раніше".

