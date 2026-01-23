'Важлива подія': в Sky News спрогнозували, чи мирні переговори наблизять підписання угоди

Журналістка Саллі Локвуд зазначила, що тристороння зустріч є "важливою подією", але додала, що "варто зберігати стриманість у своїх сподіваннях, адже ми вже були в подібній ситуації раніше".

Переговірники з США, України та Росії беруть участь у перших тристоронніх переговорах з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, повідомляє Sky News.

Видання зазначає, що тристоронні переговори з питань безпеки в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, є частиною зусиль, спрямованих на досягнення угоди про припинення війни.

Хоча, як йдеться в статті, наразі ці переговори називають "неформальними". Однак, пізніше цього ж дня повинні відбутися вже більш "формальні" обговорення.

Вказується, що в Кремлі підтвердили, що переговори відбудуться, але попередили, що тривалий мир буде неможливим, якщо не будуть вирішені територіальні питання.

Видання поділилося, що ця заява пролунала після того, як троє американських посланців, серед яких Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, провели в четвер, 22 січня, в Москві зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, яка тривала чотири години.

Водночас, президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

В публікації йдеться, що США провели переговори з Росією, а також окремо з українськими та європейськими лідерами щодо різних варіантів проекту мирного плану.

Видання цитує слова спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який в четвер, 22 січня, заявив, що було досягнуто "значного прогресу" і переговори звелися до вирішення останнього питання.

В статті підкреслюється, що головною перешкодою для укладення будь-якої угоди залишається питання території. Зокрема, Росія продовжує вимагати від України віддати контроль приблизно над 20% території Донецької області, яку країні-агресору досі не вдалося захопити на полі бою. Водночас, президент України Володимир Зеленський відмовляється виводити війська з цієї території.

Видання зазначає, що Росія вже контролює майже всю територію сусіднього з Донецьком регіону - Луганська. Також в статті вказані слова російського диктатора очільнику Білого дому, що в обмін на Донецьку та Луганську області Росія може віддати Україні інші українські території, які наразі частково контролює російська армія.

Президент України після останньої зустрічі з очільником Білого дому заявив, що майбутній статус територій на сході України, які наразі окуповані Росією, залишається невирішеним, проте мирні пропозиції "майже готові".

Також в публікації наводяться слова радника з питань закордонних справ Росії Юрія Ушакова про те, що російський диктатор нібито підтвердив американським посланцям, що "досягнення довгострокового врегулювання неможливе без вирішення територіального питання".

Кореспондент Sky News Саллі Локвуд заявила, що тристороння зустріч є "важливою подією", але додала, що "варто зберігати стриманість у своїх сподіваннях, адже ми вже були в подібній ситуації раніше".

Раніше УНІАН повідомляв, що наближений до Кремля співрозмовник розповів Reuters, що Москва розглядає "формулу Анкориджа" й начебто вона була узгоджена між Путіним та Трампом на їхній зустрічі у серпні. Вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування поточної лінії фронту на усіх інших ділянках. Видання зазначає в іншій статті, що Зеленський не бачить причин дарувати Путіну решту Донбасу, адже це спростить росіянам подальше просування вглиб України.

Також ми писали, що очільник Білого дому назвав "ключовим" сам факт зустрічей щодо врегулювання війни в Україні, бо перші три роки повномасштабної війни взагалі цього не було. При цьому, Трамп зазначив, що результати цих переговорів "відкритий". Коментуючи можливі поступки, президент США висловив надію, що вдасться врятувати багато життів.

