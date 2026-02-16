Українська делегація вирушила на перемовини в Женеву: що планують обговорити

РосЗМІ пишуть, що на перемовинах обговорюватиметься енергетичне перемир'я.

Українська делегація вирушила у Женеву, де 17-18 лютого має відбутися новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо припинення війни.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, опублікувавши фото з іншими учасниками делегації біля поїзда.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", -- написав він.

Водночас російське видання ТАСС з посиланням на нібито західні джерела зазначає, що на перемовинах у Женеві обговорюватиметься енергетичне перемир'я.

Також зауважується, що Швейцарія забезпечить безпечний проліт російської делегації, яка вирушить до Женеви на тристоронні перемовини.

Зазначається, що до складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб. Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

Тристоронні переговори у Женеві

Як повідомляло Reuters, у Женеві американська делегація, до складу якої входять посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зустрінеться з іранською стороною вранці 17 лютого. Після чого Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з представниками Росії та України в другій половині дня.

Водночас екс-посол США в Москві Майкл Макфол вважає, що повернення до переговорного процесу помічника президента РФ Володимира Мединського вказує на те, що Кремль не зацікавлений у подальших мирних переговорах з Україною.

