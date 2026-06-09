Це проблема Путіна, а не США: американський дипломат назвав пріоритети

Україна не програє у війні, а Росія не перемагає і така ситуація означає програш для них обох.

Російському диктатору Володимиру Путіну буде проблематично пояснити своїм громадянам те, чому після великих втрат, війна проти Укаїни не закінчилася перемогою.

Таку думку LIGA.net висловив Стівен Біґан, який був заступником держсекретаря США при першому президентстві Дональда Трампа. "Для Росії не перемогти – це програти. Для України це не так. Для України не програти – це перемогти", - сказав він.

Ексчиновник додав, що відбувся зсув у тому, як сприймають війну в РФ та Україні, а також у тому, як війну сприймають за межами України.

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Дипломат вважає, що "українці не програють, і тому вони відчувають, що перемагають", водночас у РФ навпаки – росіяни "не перемагають, і вони відчувають, що програють".

Біґан вважає, що така ситуація споміж іншого може стати фактором у переговорах.

"Це викликає запитання: Путін так багато втратив у цій війні, що те, як він може повернутися до свого народу без перемоги, – це проблема, яку йому доведеться розв’язувати. Але це не наша проблема. Це його проблема. Наш виклик, виклик України – перемогти Росію і завершити війну на умовах, прийнятних для України", – заявив дипломат.

Переговори про закінчення війни

4 червня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що військовим шляхом РФ ніколи не досягне намічених цілей в Україні, тому їх досягнення вона вимагає на переговорах.

А в травні Рубіо говорив, що переговори про завершення війни були безрезультатними, але США готові зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилася.

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