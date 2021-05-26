Знахідка оцінюється в понад 3 мільярди гривень.

На узбережжі Східного Суссексу у Великобританії перехожі натрапили майже на тонну кокаїну.

Як повідомляє британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), дві партії наркотиків були розфасовані у водонепроникні пакети та прикріплені до рятувальних жилетів.

Перехожі викликали поліцію. Тести відібраних зразків показали позитивні результати на кокаїн. Попереду повна судово-медична експертиза.

Загальна вага знайдених наркотиків, за попередньою інформацією, 960 кг. На вулицях Великобританії таку кількість кокаїну можна було б продати приблизно за 80 млн фунтів стерлінгів (близько 3,1 млрд грн).

Правоохоронці вважають, що наркотик виробили в Південній Америці, проте поки незрозуміло, як він потрапив на британський пляж і куди його планували доставити.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова