На узбережжі Східного Суссексу у Великобританії перехожі натрапили майже на тонну кокаїну.
Як повідомляє британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), дві партії наркотиків були розфасовані у водонепроникні пакети та прикріплені до рятувальних жилетів.
Перехожі викликали поліцію. Тести відібраних зразків показали позитивні результати на кокаїн. Попереду повна судово-медична експертиза.
Загальна вага знайдених наркотиків, за попередньою інформацією, 960 кг. На вулицях Великобританії таку кількість кокаїну можна було б продати приблизно за 80 млн фунтів стерлінгів (близько 3,1 млрд грн).
Правоохоронці вважають, що наркотик виробили в Південній Америці, проте поки незрозуміло, як він потрапив на британський пляж і куди його планували доставити.
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