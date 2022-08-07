Нова операція армії Ізраїлю почалася 5 серпня.

Єгипетські посередники запропонували перемир'я в Газі. Сторони погодилися.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназвані джерела та джерела в єгипетській службі безпеки.

Так, єгипетська сторона запропонувала перемир'я з 19:00 7 серпня за Гринвічем (21:00 за київським часом).

Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир'я в Газі за посередництва Каїра.

Al Jazeera також повідомляє, що Єгипет має намір офіційно оголосити про угоду про припинення вогню.

При цьому повідомляється, що вона влюкчатиме поступки Ізраїлю щодо зменшення нестачі палива в секторі Гази.

Загострення в секторі Гази: що варто знати

5 серпня 2022 року армія Ізраїлю розпочала військову операцію проти "Ісламського джихаду" в секторі Гази. Завдано кілька ударів.

Того ж дня, 5 серпня, "Ісламський джихад" вдарив по Ізраїлю у відповідь на удари по Газі. Було випущено близько 50 ракет.

Конфлікту передував арешт лідера "Ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді. Палестинці погрожували Ізраїлю відповідними атаками за цей арешт. За кілька годин до початку операції Міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що армія вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Під час ударів по Газі був ліквідовано Халед Мансура, командир угруповання на півдні сектору Гази.

6 серпня Ізраїль почав мобілізацію резервістів.

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