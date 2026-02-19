У Євросоюзі зробили важливу заяву щодо ремонту нафтопроводу 'Дружба', який пошкодила Росія

Внаслідок атаки РФ на нафтопровід "Дружба" транзит нафти до Угорщини було припинено.

Євросоюз не чинить тиску на Україну і не ставить жодних термінів для ремонту нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російської атаки. Про це на брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен.

"Ми не підштовхуємо, ми не тиснемо і не даємо Україні термінів для цього", - заявила представниця ЄС.

Вона додала, що протягом чотирьох років війни Росія системно та цілеспрямовано руйнувала українську енергетичну інфраструктуру. У свою чергу, Україна доклала надзвичайних зусиль, щоб її відновлювати, здебільшого за підтримки держав-членів ЄС.

За словами речниці Єврокомісії, сьогодні ЄС не прогнозує короткострокових загроз для безпеки постачання нафти в Угорщину та Словаччину, оскільки ці країни мають запаси сировини на 90 днів на випадок надзвичайних ситуацій.

Постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба"

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ 27 січня на нафтопровід "Дружба" транзит нафти до Угорщини було припинено.

18 лютого представники Угорщини та Словаччини, прагнучи якнайшвидшого відновлення постачань російської нафти, висловили серію гучних погроз на адресу України.

Зокрема, словацький прем’єр Роберт Фіцо пригрозив припиненням експорту електроенергії до України, якщо Київ не відновить подачу нафти через пошкоджений Росією нафтопровід.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошує, що Фіцо не має законних підстав для припинення постачання електроенергії в Україну, проте може піти на це, щоб допомогти Путіну.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, Україна взагалі має всі підстави не відновлювати транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до завершення воєнного стану.

Він пояснив, що стаття 472 угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволяє відмовитися від виконання контракту між оператором української нафтотранспортної системи - "Укртранснафтою" - та російською "Транснефтью" з огляду на інтереси безпеки під час війни.

