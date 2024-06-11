Чеський президент розповів, як Угорщина саботує роботу дев'ятки.

Президент Чехії Петр Павел прокоментував інформацію про можливе виключення Угорщини зі складу Бухарестської дев'ятки (B9).

Нагадаємо, до дев'ятки входять також Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Павел перерахував, чого не змогли досягти країни Бухарестської дев'ятки через позицію Угорщини. Зокрема, через угорців лідери країн не змогли узгодити спільну заяву щодо України за підсумками саміту в Ризі. Тож її замінили декларацією трьох президентів, які зараз співголовують у дев'ятці, пише Ceskenoviny.

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Крім того, Павел додав, що через "настрої Угорщини", B9 не ухвалила рішення щодо кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО.

При цьому, як наголосив чеський президент, на саміті дев'ятки в Ризі "жодного слова" не було сказано про можливий вихід Угорщини з B9.

Вихід Угорщини з B9

Джерела Financial Times сказали, що дискусії про виключення Угорщини з Бухарестської дев'ятки "дуже серйозні", а один зі співрозмовників видання навіть висловив думку, що B9 "зустрічається в такому форматі востаннє".

Угорський прем'єр Віктор Орбан є затятим противником позиції ЄС щодо Росії через її війну проти України. Також Орбан не раз висловлював проросійську позицію і робив негативні заяви про Україну.

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