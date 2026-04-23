У Фінляндії зробили різку заяву щодо можливої торговельної угоди між ЄС та Китаєм

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що тісні звʼязки Китаю з Росією мають стати "фактором, що унеможливлює" прагнення Пекіна розпочати переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Про це повідомляє SCMP.

Відомо, що під час зустрічей з європейськими лідерами Пекін пропонував укласти торговельну або інвестиційну угоду, а минулого місяця канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що укладення такого договору може стати можливим у майбутньому.

Проте Валтонен охолодила такий ентузіазм, наголосивши, що тісні звʼязки Пекіна з Москвою заблокують прогрес у напрямку укладення будь-якої торговельної угоди між ЄС і Китаєм.

Така заява міністра свідчить про те, що Фінляндія може фактично накласти вето на будь-які кроки в цьому напрямку, якщо враховувати, що жодні перемовини не можуть бути розпочаті без підтримки всіх 27 держав-членів ЄС.

"Я дійсно вважаю, що це є фактором, який унеможливлює укладення угоди… Я б так сказала", - додала Валтонен.

Раніше Bloomberg писав, що Росія продає Китаю газ майже за безцінь. Зокрема в оцінках російських економічних відомств зазначалося, що вартість газу для Китаю може бути на десятки відсотків нижчою, ніж для європейських покупців.

За словами журналістів, така цінова структура відображає триваючу переорієнтацію енергетичних потоків РФ на азійський напрямок на тлі скорочення доступу до європейського ринку після початку війни проти України.

Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Китай зробити більше для завершення війни в Україні. Він вважає, що Китай може зробити більший внесок у припинення конфліктів у Перській затоці та Україні, використовуючи вплив, який Пекін досі має на Іран та Росію.

