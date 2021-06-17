Статистики пояснюють це послабленнями обмежень після першого локдауну в Німеччині в травні минулого року.

В березні 2021 року рівень народжуваності в Німеччині досяг рекордного показника за останні 20 років – протягом місяця народилось майже 66 тисяч малюків.

Про це з посиланням на Федеральне статистичне відомство Німеччини повідомляє DW. Востаннє кількість новонароджених перевищувала кількість у 65 тисяч у березні 1998 року.

Статистики пояснюють це послабленнями обмежень після першого локдауну в Німеччині в травні минулого року. Ріст рівня народжуваності намітився уже у лютому 2021 року. А ось на початку року показники залишалися незмінними у порівнянні з минулим роком. Це дозволяє стверджувати, що сам по собі локдаун не спричинив бебі-бум.

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Наразі державне відомство оприлюднило лише попередні цифри. Уточнені дані з’являться в липні.

Раніше повідомлялось, що з 7 червня в Німеччині почали вакцинувати проти коронавірусу всіх охочих. Будь-яка людина у віці від 16 років має право на вакцинацію.

37% дорослого населення Німеччини вже отримали перший укол. Повністю вакциновані понад 11%.

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Автор: Дмитро Захаров