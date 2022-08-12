Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік.

У США скоєно напад на скандально відомого британського письменника Салмана Рушді.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє видання, під час виступу Рушді в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену вискочив чоловік і накинувся на письменника.

За даними поліції, письменника було поранений ножем у шию.

Підозрюваний затриманий.

"Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік. Його стан невідомий", - зазначили в поліції.

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022

Салман Рушді:

Британець індійського походження. Автор багатьох книг, і в тому числі роману "Сатанинські вірші". Багато мусульман визнали цю книгу богохульною, і в 1988 році Верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву-наказ вбити Рушді.

За голову письменника, що живе на Заході, один іранський ісламський фонд обіцяє 3,3 млн доларів.

Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву.

21 лютого 2016 року до ціни за вбивство Рушді іранські медіа призначили надбавку в 600 тисяч доларів. Того ж року він отримав громадянство США.

Рушді є лауреатом Букерівської премії 1981 року за роман "Діти півночі".

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