Там зазначили, що рішення може призвести до непередбачуваних наслідків.

Міністерство закордонних справ Росії у четвер опублікувало нове попередження адміністрації президента США Дональда Трампа на тлі ескалації напруженості між Штатами та Венесуелою. Про це повідомляє Newsweek.

"Ми відзначаємо постійні та навмисні спроби ескалації напруженості з нашим союзником Венесуелою. Односторонні рішення, що створюють загрозу міжнародному судноплавству, викликають особливу тривогу", – йдеться у заяві міністерства.

МЗС держави-агресора також висловило сподівання, що адміністрація Трампа, "відома своїм раціональним та практичним політичним курсом, не зробить фатальної помилки та утримається від ескалації ситуації, яка може призвести до непередбачуваних наслідків".

Відносини між США та Венесуелою: останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що США хочуть повернути права на нафту у Венесуелі.

Водночас, за інформацією видання POLITICO, адміністрація Трампа в приватному порядку запитала американські нафтові компанії, чи повернуться вони до Венесуели після того, як Мадуро відійде від влади. Але поки що жодна з них не висловила зацікавленості в роботі там.

Крім того, Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели.

Він зазначив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

