Президент вважає, що Україна заслуговує на такі гарантії безпеки як членство України в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що український народ має вирішувати, які зміни вносити у Конституцію. Але у питанні прагнення до членства в НАТО не треба змінювати Конституцію через те, що Росія проти євроатлантичної інтеграції України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі, де сьогодні відбувається саміт лідерів країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, у президента запитали, чи правильно розуміти, що Україна відмовляється від прагнень до членства в НАТО, і чи будуть вноситися відповідні зміни до Конституції України.

"Я не знаю, яка була інтерпретація моїх слів", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що ще з перших днів взаємодії з колишнім президентом США Джо Байденом запитував, чи може Україна набути членства в Альянсі. Бо Україна цього прагнула, і розуміє, що це реальні гарантії безпеки.

"Це було ще до (повномасштабної) війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО". Я підходив до цього питання кожного разу і у когось у Білому домі це вже викликало і посмішки, і які тільки не були реакції. Вони завжди казали, що я tough (жорсткий - УНІАН). Не знаю чому. І я, чесно кажучи, не розумію, якщо та чи інша держава каже: "Ми, у принципі, не проти, але ви там не будете". Я вважаю так, що ти там не будеш, тому що хтось проти. І треба відверто говорити - хто проти, і потім вирішувати ці питання, або їх не вирішувати", - відзначив Зеленський.

Чи треба змінювати Конституцію України

"Я, чесно кажучи, не вважаю, що нм треба змінювати Конституцію нашої держави. По-перше, це Конституція України, і нехай український народ вирішує, що робити з нашою Конституцією а не хтось вирішує. Точно не через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція. І це курс. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки. Вважаємо, що на них заслуговуємо", - наголосив укрїнський лідер.

При цьому, за його словами, у США політика є послідовною і незмінною щодо перспективи членства України в НАТО. Президент підкреслив:

"Нас там не бачать. Поки що. Дивіться, все ж у нашому житті поки що. Може у майбутньому зміниться позиція. Може хтось буде усвідомлювати, що сильна українська армія посилює НАТО, а не навпаки. Це ж питання політики. Змінюється світ. Хтось живе, хтось помирає. Це життя. І ми боремось за гарантії безпеки. Сьогодні вони такі, які ми обговорюємо".

Він додав, що не можна інтерпретувати його слова по-іншому.

Президент нагадав, що не він вирішує питання членства в НАТО, а це питання виключно у компетенції країн-членів Альянсу.

"Їх бажання бачити нас там, небажання. Їх домовленості з Росією, не домовленості - це трішечки інше. Наша позиція незмінна - ми на це заслуговуємо. Ми би хотіли мати такі гарантії безпеки. А позиція партнерів, поки що - незмінна. І нехай за ці зміни або незміни відповідають вони. На мій погляд - це справедливо", - переконаний Зеленський.

Вступ України в НАТО - хто проти

Як повідомляв УНІАН, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, членство України в Альянсі не підтримують Угорщина, США, Словаччина, і можливо ще кілька держав.

У першому проєкті "мирного плану", який у листопаді США передали Україні, фігурував пункт про те, що Україна повинна закріпити у Конституції відмову від членства в НАТО.

