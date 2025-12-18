Президент попередив європейських партнерів, що дискусії можна вести довго, але Росія щодня атакує Україну з повітря.

Україна вже вичерпала запаси зенітних ракет для деяких з наявних комплексів ППО. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі, де сьогодні проходить саміт лідерів країн-членів Євросоюзу.

"Ми сьогодні говоримо про протиповітряну оборону, про деякі ракети. Не хочу говорити в голос - яких дефіцит. Є декі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати. І тому, партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима. Ми самі купуємо", - повідомив Зеленький.

Глава держави зазначив, що іншого виходу немає. Також він вважає, що в Європі це розуміють.

"Але мені здається, коли "руські" закладають такі рекордні бюджети не на мир, а на війну, не з кимось, а з нами, безумовно, потім потрібно буде всю цю індустрію годувати, і годувати постійно. Не можна їм просто дати гроші на наступний рік, а потім що вони будуть робити з цими розбухнувшими вже military-кампаніями? Вони постійно будуть виступати і підтримувати війну, бо це великі заробітки. Це велика проблема", - наголосив президент.

На його переконання, коли в Росії уся військова промислова індустрія ще більше розгорнеться, то обов’язково кудись буде спрямованою.

"І сьогодні питання не в тому, куди? А найголовніше – що воно буде спрямовано. І всім треба об’єднуватися, тому що до когось також буде прилітати. Це може бути новим етапом війни. Нікого не хочу залякувати. Просто всім потрібно бути готовими", - сказав Зеленський.

Він додав, що ухвалення рішення про репараційну позику буде індикатором, чи усвідомлюють європейські партнери загрозу.

Західна допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, цього тижня відбулося засідання міжнародної Контактної групи з питань оборони України. За підсумками засідання Велика Британія оголосила про нову допомогу, включно з посиленням протиповітряних спроможностей України.

Водночас, у Німеччині підтвердили, що передали Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.

