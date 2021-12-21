Однак країни-члени Альянсу погодилися з тим, що переговори з РФ все ж потрібні.

Країни-члени НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Йдеться про питання гарантій безпеки та їхній формат.

Однак союзники по НАТО погодилися з необхідністю вести переговори з Росією, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Військові країн Заходу хочуть уникнути прямої відмови від пропозиції Москви і тому намагаються знайти "сфери взаємної згоди і заспокоїти ситуацію".

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки. "Ми повинні говорити один з одним, а це значить обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати", - зазначила Ламбрехт.

Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. Він заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантії невступу України до Альянсу.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в Україні.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Автор: Ірина Погоріла