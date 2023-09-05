Дідусь Кім Чен Ина заснував Північну Корею за підтримки Радянського Союзу і протягом десятиліть сильно залежав від його допомоги.

Після декількох років підтримки санкцій ООН, спрямованих проти програми ядерної зброї Північної Кореї, Росія тепер звертається до свого сусіда за допомогою. Війна в Україні змусила Кремль переглянути свої відносини з Пхеньяном, оскільки він прагне отримати зброю для заміни своїх виснажених запасів.

Можлива зустріч Володимира Путіна і Кім Чен Ина пізніше в цьому місяці в місті Владивостоці на Сході Росії додасть геополітичний зміст до символічного збігу умів, який розгорнувся між лідерами держав-ізгоїв за 18 місяців бойових дій в Україні, пише The Guardian.

Оскільки Росія швидко використала свої боєприпаси, Путін, як очікується, буде спиратися на недавні дипломатичні обміни на високому рівні, включаючи візит його Міністра оборони Сергія Шойгу, щоб забезпечити поставки північнокорейських артилерійських снарядів і протитанкових ракет.

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Натомість Північна Корея сподівається отримати цінну іноземну валюту для продовження фінансування розробки міжконтинентальних балістичних ракет - її козирної карти в прагненні домогтися поступок і визнання в якості законної ядерної держави з боку США.

Однак більш тісні зв'язки між Москвою і Пхеньяном виходять за рамки обміну. Зростаюча ізоляція Росії направила її в новому, тривожному напрямку, оскільки вона прагне створити єдиний фронт проти "ворожого" заходу, який включає в себе Китай, а тепер, схоже, Північну Корею і її мільйонну армію.

Рішення Росії звернутися до Північної Кореї за зброєю є ознакою швидко мінливої динаміки у відносинах між країнами з тих пір, як дід Кіма, Кім Ір Сен, заснував Північну Корею в 1948 році за підтримки Радянського Союзу.

Пізніше Північна Корея отримала підтримку від Пекіна та Москви під час Корейської війни 1950-53 років і протягом десятиліть сильно залежала від радянської допомоги. Розпад Радянського Союзу в 1990-х роках сприяв смертельному голоду на півночі, в результаті якого загинуло до трьох мільйонів людей.

Через роки після того, як Кім Чен Ин прийшов до влади після смерті батька Кім Чен Іра наприкінці 2011 року, і Москва, і Пекін підтримали санкції ООН, покликані змусити північнокорейського лідера відмовитися від своїх балістичних ракет і ядерних програм.

І тільки після того, як КНДР провела своє останнє ядерне випробування в 2017 році, Кім приступив до відновлення зв'язків і вперше зустрівся з Путіним в 2019 році, оскільки надії на дипломатичний прорив по ядерній зброї обернулися відставкою після того, як Кім і Дональд Трамп не змогли домовитися.

У посланні Путіну з нагоди Національного дня Росії в червні цього року Кім пообіцяв "повну підтримку" свого режиму вторгненню в Україну і пообіцяв "триматися за руки" з російським лідером в їх спільної мети - побудувати "потужну країну".

За словами Джона Еверарда, посла Великобританії в Північній Кореї з 2006 по 2008 рік, якщо зустріч відбудеться, Путін може зіткнутися з жорстким переговірником. Пхеньян знає, що Москва відчайдушно потребує боєприпасів, сказав Еверард Бі-бі-сі, додавши, що він очікує, що Північна Корея зажадає "неймовірно високу" ціну.

Можлива зустріч Кім Чен Ина і Путіна

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин планує відвідати Росію і зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорять можливість постачання Росії додаткової зброї для її війни проти України та інше військове співробітництво між державами.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ина провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю, коли він здійснив рідкісну поїздку в Пхеньян в липні.