Вілан сказав, що міг спілкуватися з колишніми ув'язненими, які воюють в Україні, через "одноразові" мобільні телефони.

Громадянин США Пол Вілан, який понад 5 років був незаконно ув'язнений у російській колонії, передавав західним чиновникам дані, які отримував від сусідів по камері, що воювали за РФ на передовій в Україні.

"Ув'язнені, які вирушили на війну, мали зв'язок. І вони спілкувалися з нами. І я передавав їхні повідомлення чотирьом урядам", - сказав Вілан, пише CNN. Зокрема, інформацію він передавав США, Великій Британії, Канаді та Ірландії - чотирьом країнам, громадянином яких він є.

Вілан додав, що він та інші могли спілкуватися з колишніми ув'язненими через "одноразові" мобільні телефони, які вони могли отримати, навіть перебуваючи в трудовій колонії в Мордовії. Американець пояснив, що це було можливо, оскільки охоронці колонії "відверталися" в обмін на такі товари, як сигарети.

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"Російський тюремний охоронець отримує $300-$400 на місяць. Даєш йому блок сигарет, і можеш робити все, що хочеш", - розповів колишній в'язень Кремля.

Вілан сказав, що понад чотири сотні ув'язнених із його табору вирушили воювати проти України як найманці. У колонії Вілана переважно сиділи молоді люди з країн Центральної Азії, таких як Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан.

"З моєї колонії вирушило 450 осіб. Я знав їх усіх. Деякі з них мертві. У деяких немає рук і ніг. У всіх них якийсь посттравматичний стрес. Вони пережили травмуючий досвід. Їх використовували на передовій, щоб ходити по мінних полях, як гарматне м'ясо. Їх відправили, щоб вони відволікали на себе вогонь противника. Ось що робить РФ із цими людьми. І вони всі молоді", - поділився Вілан.

Хто такий Пол Вілан

Вілан колишній морський піхотинець США. Його затримали в Москві в номері готелю "Метрополь" під час проведення так званої "шпигунської акції" 28 грудня 2018 року.

15 червня 2020 року Мосміськсуд визнав винним колишнього американського морського піхотинця у шпигунстві проти РФ і засудив його до 16 років колонії суворого режиму.

Вілана звільнили на початку 2024 року в рамках широкомасштабного обміну полоненими, проведеного між Вашингтоном і Москвою.

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