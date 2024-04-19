Мойзес Техада був затриманий на площі Святого Петра у Ватикані під час промови Папи.

Італійська поліція затримала одного з найбільш розшукуваних американських втікачів у одному з найпопулярніших туристичних районів Риму.

Як повідомляє Reuters, 54-річний Мойзес Техада був затриманий на площі Святого Петра біля Ватикану в середу 10 квітня після того, як привернув увагу правоохоронців.

Того ж дня Папа Франциск проводив загальну аудієнцію, на якій були присутні натовпи туристів і паломників. У Техади при собі знайшли три ножі довжиною 20 см. Невідомо, чи становив він якусь загрозу для Папи.

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Згідно зі списком розшукуваних Управління спеціальних розслідувань Нью-Йорка, Техада має судимості за пограбування і викрадення людей і класифікується як "агресивний". Італійські ЗМІ повідомили, що поліцейські затримали його, не знаючи, хто він, але спираючись на свою "інтуїцію.

У США Техада раніше був звинувачений у збройному пограбуванні після того, як нібито видав себе за потенційного клієнта агента з нерухомості. Під час огляду нерухомості Техада прикував ріелтора наручниками до стовпа і пограбував його особисте майно, в тому числі його автомобіль. Він також був пов'язаний з іншим "майже ідентичним" злочином у Брукліні.

Слідчі з'ясували, що він нещодавно прибув до Риму з Молдови, а до цього жив в Україні. Техада розповів їм, що перебував в Україні з 2022 року, борючись проти російського вторгнення. Як повідомляється, він прибув до Італії за 10 днів до цього.

У заяві Департаменту виконання покарань Нью-Йорка йдеться, що Техада був умовно-достроково звільнений з Салліванського виправного центру в березні 2022 року. Ордер на його повернення під варту за порушення умов умовно-дострокового звільнення був виданий через сім місяців після того, як він не з'явився до свого офіцера з питань умовно-дострокового звільнення.

Ватикан - новини

Під час цьогорічної Великодньої меси у Ватикані біля Папи Римського Франциска впала ікона Ісуса Христа. В мережі цей інцидент відразу зіставили з іншими подібними ситуаціями, які збігалися з великими змінами у Ватикані. Наприклад, у 2013 році з'явилося фото блискавки, що вдарила в базиліку собору Святого Петра в Римі в день, коли папа Бенедикт XVI оголосив про намір покинути Святий Престол.

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