Політики зазначили, що заяви Росії - лише заяви.

Російські заяви про готовність до переговорів з Києвом або Вашингтоном про завершення війни - лише заяви. Укладення миру між РФ та Україною має бути справедливим.

Відповідні заяви прозвучали під час брифінгу радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана і глави офісу президента Андрія Єрмака в Києві.

"Президент Байден дуже чітко визначився з приводу керівних принципів свого підходу з самого початку цього конфлікту. Нічого не обговорюється про Україну без України. Якщо ви подивитеся на заяви, зроблені різними російськими чиновниками, то вони починаються з того, що Росія залишає за собою ті території, які вона анексувала. По-моєму, це неприйнятно", - зазначив Салліван, відповідаючи на питання про можливість переговорів США і Росії.

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При цьому він вказав, що війну в Україні легко зупинити, але зробити це повинна російська сторона.

"Елементи цього справедливого світу включають фундаментальні принципи Статуту ООН. Тому для мене основне питання про переговори полягає в тому, як можна досягти справедливого миру. Якщо ви подивитеся на російські закиди і дії, зокрема, на те, що вони анексували території сусідньої країни, то це не дуже підштовхує до переговорів", - вказав радник президента США з нацбезпеки.

У свою чергу глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що потрібно дивитися на розвиток риторики Кремля.

"Ця війна навчила нас вірити тільки в те, що дійсно відбувається. Тому давайте подивимося, якщо це дійсно буде відбуватися, ми все це побачимо. Поки все це тільки розмови, заяви російської сторони, але ми сьогодні віримо в реальні події", - пояснив український політик.

Переговори з Росією - що відомо

Російська Федерація постійно намагається схилити Україну до переговорів на своїх умовах. Як важіль тиску Москва навіть використовувала країни Заходу.

11 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що з президентом РФ Володимиром Путіним не може бути діалогу, тому що російський політик говорить ультиматумами.

26 жовтня президент України вказав, що Москва повинна поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони нашої країни для майбутнього.

При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін готовий до переговорів по Україні, але Москва буде говорити із Заходом. Схожу заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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