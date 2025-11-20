Таке рішення повʼязане зі зростанням диверсійної активності іноземних служб у Європі.

У Польщі заявили про розгортання 10 тисяч військових у межах операції "Горизонт", що є найбільшим внутрішнім військовим залученням за останні роки. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, метою операції є посилення охорони критичної інфраструктури та запобігання можливим диверсіям на території країни.

Як пише "Мілітарний", військовослужбовці будуть працювати у тісній взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA).

Крім того, контингент включає сили оперативних військ та підрозділи територіальної оборони WOT (Terytorialsi).

Також під час розгортання таких військ Польща має намір використовувати не лише живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси.

"Окремо зазначається застосування засобів на основі штучного інтелекту, які мають покращити виявлення загроз та моніторинг важливих об’єктів. Військові розосереджені по всій території країни, включно з енергетичними, транспортними та оборонними об’єктами", - додали у виданні.

Водночас у Польщі підкреслюють, що рішення повʼязане зі зростанням диверсійної активності іноземних служб у Європі.

Крім того, у Варшаві додали, що операція "Горизонт" має підвищити стійкість держави та гарантувати безпеку населення у разі гібридних загроз.

Політична ситуація в Польщі - останні новини

Раніше стало відомо, що Польща закриває останнє російське консульство в країні у відповідь на диверсію на залізниці. Зазначається, що після закриття консульства в Гданську в Польщі залишиться тільки одне працююче російське диппредставництво - посольство у Варшаві.

Водночас Кремль вже відреагував на такі новини. Там заявили, що це "позбавлено здорового глузду" і що відносини з Польщею "повністю зіпсувалися".

"Ймовірно, це прояв цього погіршення - прагнення польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських і дипломатичних відносин. Тут можна тільки висловити жаль... Це не має нічого спільного зі здоровим глуздом", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як виявилося, диверсії на польській залізниці здійснили двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені та, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

Своєю чергою відомо, що один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові.

