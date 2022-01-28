З кінця травня 2021 року Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію.

Польські прикордонники заявили про виявлений на польсько-білоруському кордоні манекен у цивільному одязі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства національної оборони Польщі у Twitter вранці у п’ятницю, 28 січня.

Поляки допускають, що Мінськ може використати це як провокацію.

"У районі прикордонного пункту в Міхалово на прикордонній смузі виявлено манекен, який імітує мігранта. Може бути використаний білоруськими службами для дезінформації. Це ще один приклад того, як працюють білоруські служби", - йдеться у повідомленні.

Водночас цього ж дня у Мінську Олександр Лукашенко звинуватив польських прикордонників у начебто "полюванні" на людей.

"Міграційна криза викрила небажання наших західних сусідів домовлятися, керуватися здоровим глуздом. У своїй жорстокості вони перевершили варварство Середньовіччя… Ці покидьки організували полювання на людей. Їхали і розстрілювали сотні, тисячі людей, які шукали щастя у Європі, куди їх покликали", - заявив диктатор.

Міграційна криза на кордоні ЄС

З кінця травня 2021 року Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що білоруські силовики піддавали мігрантів тортурам, били, тримали без їжі та нацьковували на них собак.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема, країни встановлюють загородження з колючого дроту та вживають інших заходів.

Україна 23 листопада 2021 року розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі. На цій ділянці кордону встановлять загородження з колючого дроту, її патрулюють зі спеціально обладнаних гвинтокрилів Airbus.