Після навчання солдати з Українського легіону поїдуть в Україну, де відповідно до українського законодавства будуть нести службу на передовій.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що країна не буде брати участі у пошуку українців, які долучаться до Українського легіону й тренуватимуться на їхній території.

В етері Polskie Radio 24 він зауважив, що положення в безпековій угоді про створення легіону в Польщі не накладатимуть на країну "жодних зобов’язань, які б виходили за межі чинного правового порядку".

За його словами, до підрозділу можуть вступати лише добровольці, а набір здійснюватиметься з допомогою консульських установ України.

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Він розповів, що базовий вишкіл вони здобудуть на полігоні на території Польщі, який проводитимуть польські збройні сили.

"Обовʼязки щодо оснащення розподілять між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що пропонує українська сторона", - уточнив Залевський.

Після навчання солдати з Українського легіону поїдуть в Україну, де відповідно до українського законодавства будуть нести службу на передовій.

"Вони матимуть право на повернення, тому що це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутися туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої сім'ї", - додав він.

Формування Українського легіону в Польщі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Польщі створять Український добровольчий легіон для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні.

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