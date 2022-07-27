Організатори планують провести багато зборів для озброєння України.

У Польщі стартувала велика кампанія зі збору коштів на зброю для України. Першими у списку стали три гелікоптери для евакуації поранених.

Про це йдеться на сторінці ініціативи.

Метою кампанії "Озброїмо Україну" називають багаторазові збори коштів, щоб поляки могли зробити свій внесок задля перемоги України.

"Ми хочемо регулярно купувати ефективну зброю, яка допоможе нашим сусідам захищатися і витурити російських бандитів з території України", - наголошується в описі.

Поляки зауважили, що можливість швидко евакуювати поранених допоможе у боротьбі за життя кожного солдата.

"Завдяки цим гелікоптерам буде можливо швидше евакуювати поранених і надавати їм необхідну медичну допомогу, оскільки у них є необхідне медичне обладнання. Кожна виграна хвилина має значення і дає лікарям перевагу у боротьбі за життя пораненого", - вказується на сторінці.

Нагадаємо, дещо раніше поляки завершили збір на придбання для Збройних сил України БПЛА "Байрактар".

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