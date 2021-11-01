Вона повинна була супроводжувати президента США Джо Байдена на саміті

Спікер Білого дому Джен Псакі заразилася коронавірусом. Вона отримала позитивний результат на COVID-19.

Про це пише Daily Mail.

Відзначається, що позитивний тест на коронавірус отримали всі члени її сім'ї. У зв'язку з цим вона вирішила не їхати з президентом США Джо Байденом на саміт "Великої двадцятки" в Рим.

"В останній раз я контактувала з президентом Байденом у вівторок, коли ми сиділи на відстані більше шести футів один від одного й були в масках. Завдяки вакцині я відчула тільки легкі симптоми, що дозволило мені продовжувати працювати з дому", - розповіла Псакі

Читайте такожІлон Маск заявивши про готовність продати акції Tesla, щоб врятувати світ від голодуЯк раніше повідомляв УНІАН, саміт країн G20 проходив у Римі протягом двох днів - 30 і 31 Жовтня.

У неділю, 31 жовтня, в шотландському місті Глазго відкрилася Глобальна кліматична конференція COP26. Тому багато учасників саміту G20 відправляться з Риму в Глазго на конференцію ООН зі зміни клімату.

Голова Китаю Сі Цзіньпін запропонував ініціативу світової співпраці у сфері вакцин від COVID-19.

Лідер країн-учасниць саміту "Великої двадцятки" (G20) визнали "ключове значення" досягнення глобальних нульових викидів парникових газів до середини ХХІ століття.

Автор: Анастасія Горбачова