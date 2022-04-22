Діяльність оперативної групи під назвою "Європейський центр командного управління Україна" раніше не розголошувалася.

У німецькому місті Штутгарт працює міжнародна оперативна група, яка займається доставкою зброї та боєприпасів українській армії для боротьби з російськими окупантами.

Про це пише The New York Times з посиланням на інформацію двох високопоставлених чиновників у Пентагоні.

Чиновники розповіли журналістам про зусилля Європейського командування США в Штутгарті, щоб перемістити якомога більше зброї з американських запасів до кордону України.

Представники 14 країн, у тому числі України, направили офіцерів зв'язку в оперативну групу в Штутгарті, яка приймає запити від уряду в Києві і організовує доставку зброї і припасів з різних країн, сказав один з чиновників.

Існування оперативної групи під назвою "Європейський центр командного управління Україна" раніше не розголошувалося.

Як повідомляв УНІАН, президент Джо Байден оголосив 21 квітня, що США відправляють Україні додатковий пакет допомоги на $800 млн, включаючи десятки гаубиць, тактичних безпілотників і 144 тис. одиниць боєприпасів.

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