Під впливом міжнародних санкцій економіка країни-окупанта продовжує стабільно руйнуватися, банкрутують підприємства.

Обсяги поставок до РФ ноутбуків, смартфонів та телекомунікаційного мережевого обладнання з Китаю різко зменшились, попри те, що китайська влада не запроваджувала проти Росії жодних санкцій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Після введення санкцій різко скоротилося надходження до Росії китайських технологій: постачання ноутбуків з Китаю до Росії в березні впало, порівняно з лютим, на 40%; імпорт смартфонів скоротився на 2/3; імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%",- сказано у повідомленні. (Влада КНР не запроваджувала проти РФ жодних санкцій – УНІАН).

Також зазначається, що під впливом міжнародних санкцій економіка країни-окупанта продовжує стабільно руйнуватися.

"Бравурні заяви керівництва Кремля про фінансове зростання РФ, покращення добробуту росіян та "все йде за планом" протирічать прогнозам їхнього ж Міністерства економіки. Урядовці оцінили спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8%", - зазначають в українській розвідці.

При цьому вказано, що за найоптимістичнішими для країни-агресора сценаріями, видобуток нафти знизиться на 9,3%, газу на 5,5%. Також на 20% зменшаться обсяги експорту нафтопродуктів та на 10% - газу.

Крім того, Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції довірчого управителя цих паперів. Також Deutsche Bank припинив працювати з рядом великих російських банків, закривши їм кореспондентські рахунки. В ГУР зазначають, що такі дії можуть спричинити проблеми при переказах росіянами коштів за кордон. При цьому нагадується, що раніше подібне рішення ухвалила група Raiffeisen, а французька група Societe Generale завершила операцію з продажу "Росбанку" та всіх своїх російських активів.

В управлінні розвідки також зазначають, що війна проти України призвела до негативних наслідків і для малого бізнесу в РФ. У березні та квітні в Росії зареєстровано понад 60 тисяч справ про банкрутство.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину травня понад 1,4 тис. іноземних компаній з 70 країн, що працюють у 55 галузях економіки, скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії.

За оцінками експертів Київської школи економіки, рівень падіння економіки Росії внаслідок війни та санкцій на сьогодні становить від 8,5% до 11%.

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