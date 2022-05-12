За словами Гао Юйшена, Росія програє не тільки військову, а й політичну, економічну і публічну боротьбу.

Остаточна поразка Росії — це лише питання часу. Зараз РФ програє не тільки військову, але й політичну, економічну і публічну боротьбу.

Як передає The Washington Post, таку заяву зробив колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен під час виступу на внутрішньому форумі державної Китайської академії суспільних наук. Спочатку інформацію про висловлювання дипломата опублікував Гонконгський портал Phoenix media, проте публікацію швидко видалили. При цьому в Мережі збереглася архівна версія, і саме її вивчили журналісти WP.

На думку Гао Юйшен, поточні дії Росії ведуть до поразки. РФ терпить невдачі на військовій, політичній, економічній і публічній аренах.

"Кожен день війна продовжує дорого обходитися Росії. Мало того, що Росія відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну і публічну боротьбу, а це означає, що остаточна поразка Росії — лише питання часу", — заявив Юйшен.

Посол сказав, що в прагненні панувати на всій території колишнього Радянського Союзу Росія "неодноразово зазіхала на чужі землі і суверенітет". Така поведінка — це найбільша загроза миру, безпеки і стабільності в Євразії.

Нагадаємо, Китай — давній союзник РФ. Однак "Піднебесна" займає нейтральну позицію по відношенню до війни в Україні. Нещодавно в КНР заявили, що поважають територіальну цілісність нашої держави. На думку радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, ця заява свідчить, що Китай вірить у перемогу України.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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