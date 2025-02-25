Китай показово демонструє міцну дружбу з агресором на тлі чуток про намір Трампа розбити вісь Москва-Пекін.

Китай, ймовірно, занепокоєний прагненнями нової адміністрації США налагодити дружні відносини з РФ. Про це пише The Washington Post.

Швидке потепління американсько-російських зв’язків змусило деяких експертів припустити, чи що Дональд Трамп намагається здійснити "реверс Ніксона", тобто повторити дипломатичний успіх президента Річарда Ніксона, який зумів у 1970-х роках перетягнути Китай на американський бік у протистоянні з СРСР. Тепер Трамп, ймовірно, хоче зробити те саме, але з Москвою – зробити її союзником у протистоянні з Китаєм.

У Пекіні намагаються продемонструвати, що здійснити "реверс Ніксона" у Трампа не вийде.

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"Китай і Росія створили більш всеосяжне партнерство, яке охоплює все від безпеки до економічного розвитку. Це вже не ті країни, що були колись. Як сказав один грецький філософ: "Ніхто ніколи не входить в одну річку двічі", – заявив експерт з європейських досліджень Пекінського університету іноземних досліджень Цуй Хунцзянь.

Цього тижня Пекін повторив цю думку. Англомовна газета Global Times, яка транслює позицію Компартії Китаю, опублікувала редакційну статтю, в якій відкинула ідею про те, що Пекін "нервував" через спроби Трампа догодити Москві.

У понеділок Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, в якій китайський лідер наголосив, що жодна "третя сторона" не може вплинути на їхні двосторонні відносини.

Однак насправді така риторика може бути саме тим, чим виглядає – спробою видати бажане за дійсне. Ймовірно, Китай не зацікавлений у тому, щоб протистояння в Україні закінчилося.

"Справжнє занепокоєння полягає в тому, що якщо в Україні буде мир, то ресурси, які США і, можливо, європейці раніше виділили на підтримку України, потім будуть переорієнтовані на Азію", — сказав політолог з Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чонг.

При цьому подальше суперництво зі США означає, що партнерство з РФ потрібне Китаю ще більше.

"Пекін готується до тривалої конкуренції, можливо навіть конфронтації, зі Сполученими Штатами. Коли американсько-китайські відносини знаходяться в напруженому стані, насправді добре мати Росію в кутку", – сказав Філіп Іванов, китайсько-російський експерт і засновник консалтингової компанії Geopolitical Risk and Strategy Practice.

Російсько-китайські відносини

Як писав УНІАН, попри офіційні заперечення Пекіна, Китай став для Росії єдиним джерелом постачанні рідкоземельних металів, зокрема, галію та германію, а також – одним з лідерів у постачанні стибію, хімічних елементів, необхідних для виробництва зброї.

Крім того Китай є головним покупцем російської нафти. Торік Пекін закупив рекордний об'єм російської нафти, тоді як закупівлю в інших країнах навпаки скоротив.

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