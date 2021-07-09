За даними ЗМІ, аварія поїзда сталася через кореневище поваленого дерева, що лежало на залізничних коліях.

В австрійських Альпах зійшов з рейок поїзд, в якому знаходилися десятки школярів.

Про це повідомляє AP.

Агентство друку Австрії повідомило, що аварія сталася сьогодні близько 7 години ранку на вузькоколійній залізниці Мур-Веллі в центральній Австрії. У річку Мур, що протікає поруч із залізницею, впав один з трьох вагонів поїзда.

Командир місцевої рятувальної служби Антон Шильхер повідомив, що в останній день перед літніми канікулами на поїзді їхали 54 школярі. Сімнадцять з них отримали легкі травми.

За даними ЗМІ, аварія поїзда сталася через кореневище поваленого дерева, що лежало на залізничних коліях. Машиніст поїзда активував гальма, але недостатньо рано, щоб запобігти аварії, і вагони зійшли з рейок.

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Автор: Денис Прядко