Виявляється, персонал установи любить політика і пам'ятає часи його президентства в Грузії.

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, якого затримали в Грузії, досі перебуває під арештом. Виявилося, персонал в'язниці, де політик оголосив голодування, прекрасно до нього ставиться.

Про це джерело в тюремній системі повідомило російському виданню "Комсомольская правда".

Так, Саакашвілі перебуває у в'язниці №12, яка розташована в грузинському місті Руставі. Політика помістили в одиночну камеру "європейського стандарту", в ній встановлено цілодобове відеоспостереження. У розпорядженні Саакашвілі є навіть елементи так званого "підвищеного комфорту" - телевізор і мобільний туалет.

Читайте такожСаакашвілі в'їхав їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера - ЗМІБіля камери постійно чергують співробітники виправної установи. Політик може отримувати триразове харчування, проте він оголосив голодування. Через це один раз на три години лікар контролює тиск і стан Саакашвілі.

За словами джерела, у в'язниці до політика і колишнього президента Грузії ставляться "прекрасно". Більш того, персонал установи називає його "паном президентом".

"90% тюремного персоналу - його шанувальники. Ми прекрасно жили при Саакашвілі і це пам'ятаємо, - розповів виданню інформатор.

Крім цього, чоловік з тюремної системи зазначив, що Саакашвілі "пощастило", адже він потрапив під арешт зараз, а не за часів свого правління на посаді президента Грузії.

"Небо і земля. Саакашвілі у своїй в'язниці не протримався б і трьох днів! Йому пощастило, що часи змінилися - він би нам розповів, чий він шпигун! Корився б на відео. У нас тоді сиділи добре. Тихо", - вказав інформатор, кажучи про умови в'язниці, де знаходиться політик.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український фотограф показав, як виглядає в'язниця, куди помістили Саакашвілі.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко