Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, якого затримали в Грузії, досі перебуває під арештом. Виявилося, персонал в'язниці, де політик оголосив голодування, прекрасно до нього ставиться.
Про це джерело в тюремній системі повідомило російському виданню "Комсомольская правда".
Так, Саакашвілі перебуває у в'язниці №12, яка розташована в грузинському місті Руставі. Політика помістили в одиночну камеру "європейського стандарту", в ній встановлено цілодобове відеоспостереження. У розпорядженні Саакашвілі є навіть елементи так званого "підвищеного комфорту" - телевізор і мобільний туалет.
Читайте такожСаакашвілі в'їхав їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера - ЗМІБіля камери постійно чергують співробітники виправної установи. Політик може отримувати триразове харчування, проте він оголосив голодування. Через це один раз на три години лікар контролює тиск і стан Саакашвілі.
За словами джерела, у в'язниці до політика і колишнього президента Грузії ставляться "прекрасно". Більш того, персонал установи називає його "паном президентом".
"90% тюремного персоналу - його шанувальники. Ми прекрасно жили при Саакашвілі і це пам'ятаємо, - розповів виданню інформатор.
Крім цього, чоловік з тюремної системи зазначив, що Саакашвілі "пощастило", адже він потрапив під арешт зараз, а не за часів свого правління на посаді президента Грузії.
"Небо і земля. Саакашвілі у своїй в'язниці не протримався б і трьох днів! Йому пощастило, що часи змінилися - він би нам розповів, чий він шпигун! Корився б на відео. У нас тоді сиділи добре. Тихо", - вказав інформатор, кажучи про умови в'язниці, де знаходиться політик.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що український фотограф показав, як виглядає в'язниця, куди помістили Саакашвілі.
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