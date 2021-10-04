Виправну установу №12 вдалося побачити тільки зовні.

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, якого затримали в Грузії, зараз перебуває під арештом. Український фотограф Ян Доброносов показав, як виглядає в'язниця, де політик оголосив голодування.

Знімки виправної установи опублікувало видання Telegraf.

В'язниця, де знаходиться Саакашвілі, розташована в грузинському місті Руставі, за 30 кілометрів від столиці країни. Виправний заклад №12 фотограф показав тільки зовні.

Читайте такожУ Грузії висунули звинувачення власнику квартири, де живий СаакашвіліЦя в'язниця стала установою, куди в Грузії садять колишніх чиновників, які скоїли злочини або підозрюються в порушенні закону.

Раніше політиків поміщали в спеціальну "Матросівську в'язницю", проте навесні 2020 року її закрили.

Затримання Міхеїла Саакашвілі - довідка УНІАН

28 вересня Саакашвілі заявив про те, що він повертається до Грузії на вибори. 1 жовтня політик розповів про прибуття в Батумі, показавши загадкове відео.

Спочатку влада Грузії заперечувати, що Саакашвілі перебуває в країні. Однак незабаром стало відомо, що політика затримали.

Адвокат Саакашвілі назвав його арешт "політичним актом". Після цього посла Грузії викликали "на килим" в МЗС України. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, що через затримання Саакашвілі "буде серйозний дипломатичний скандал".

Увечері того ж дня, коли політика взяли під варту, проти нього порушили кримінальну справу. Після цього стало відомо, що Саакашвілі закохався в українського нардепа, вони зробили публічне визнання.

Президент Грузії відмовився помилувати Саакашвілі, а в прокуратурі виключили екстрадицію політика в Україну. У відповідь на це він оголосив себе політв'язнем і вирішив голодувати.

Голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот.

3 жовтня Зеленський розповів, як в Україні працюють над поверненням Саакашвілі. Після цього з'явилася інформація про те, що політик в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера. Крім цього, прем'єр країни звинуватив Саакашвілі в плануванні вбивств опозиціонерів.

Автор: Поліна Кузенко