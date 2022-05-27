За словами Марін, це тема для великої дискусії.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка напередодні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, виступає проти надання Україні особливих умов для вступу до ЄС.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка України на членство в ЄС. Особисто я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - сказала Марін напередодні зустрічі Європейської ради, де лідери держав-членів ЄС продовжать обговорення нового пакету санкцій.

Прем'єр-міністерка Фінляндії після відвідин України заявила, що не підтримує надання країні особливих умов для вступу ЄС.

"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала вона.

Марін також зазначила, що під час її візиту до Києва і зустрічей з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським відбулися обговорення того, Україна може відновлюватися після війни і водночас працювати над членством в ЄС.

Раніше видання Euractiv з посиланням на дипломатичні джерела заявило, що Греція і Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискореного вступу.

Вступ України до ЄС: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою про європейську політичну спільноту, в рамках якої можна було б розвивати співпрацю з Україною.

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявляв, що Україна зможе вступити до Європейського Союзу у перспективі 15-20 років.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву. "Якщо коротко, то зради не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною. Ніхто нас не буде ламати. Ніхто не зможе нас змусити робити те, що ми не хочемо робити. Ситуація категорично принципово змінилася", - наголосив Кулеба.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також вважає, що шанси України на отримання кандидата на вступ до Євросоюзу найближчим часом невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Прем'єр Британії Борис Джонсон також пропонує Україні новий альянс замість вступу до Євросоюзу. За інформацією ЗМІ, він має намір створити альянс на противагу ЄС з ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать в Російській Федерації національну загрозу.

У травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не потрібні альтернативи, що замінюють надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. При цьому він зазначав, що розуміє складність процесу і що певні країни багато років проходили довгий шлях, проходили роки для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, а потім роки для набуття членства.

Вас також можуть зацікавити новини: