Онлайн-формат прес-конференції пов'язаний з пандемією коронавірусу.

У четвер, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін вперше дає велику щорічну прес-конференцію в онлайн-форматі. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

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Конференція стала 16-ю за рахунком за час перебування російського лідера при владі. Вона почалася об 11:05 за київським часом, пише Оbozrevatel.

Глава країни-агресора вийшов на зв'язок зі своєї резиденції в Ново-Огарьово. Журналісти ж ставлять йому питання через колл-центр або сайт.

Зазначимо, що в 2020 році поспілкуватися з Путіним дозволили 774 журналістам, що в 2,5 рази менше, ніж роком раніше.

Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк також має намір поставити запитання Путіну. Він стосуватиметься "війни і миру в Україні". Крім того, репортер розповів про зустріч з пропагандистами з окупованого Донецька, які подарували йому коробку цукерок. У відповідь він пообіцяв привезти їм "Вечірній Київ" у звільнене від окупантів місто.

Нагадаємо, у 2019 році прес-конференція Путіна відбулася 19 грудня. Вона тривала майже 4,5 години. Тоді Путін розповідав про своїх передбачуваних дочок, називав українців, білорусів і росіян "єдиним народом" і стверджував, що на Донбасі нібито немає його військ.

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Автор: УНІАН