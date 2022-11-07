Коментуючи війну в Україні Саулі Нійністе підкреслив, що Україна має право себе захищати, а Росія не мала права нападати на Україну.

Фінляндія не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території після вступу до НАТО.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе й додав, що немає жодних ознак того, що хтось пропонує їй це зробити, пише Yle.

Він наголосив, що ядерна зброя є важливою частиною стримування НАТО. Однак вона є засобом профілактики, а не самоціллю.

Відео дня

"Ядерну війну неможливо виграти, і вона ніколи не повинна відбутися", - сказав Нійністе.

Він не назвав конкретних термінів щодо вступу його країни до Альянсу, але зазначив, що зараз ситуація виглядає краще, ніж тиждень-два тому. Він вважає, що членство буде реалізовано "в розумний час".

Президент Фінляндії про війну в Україні

Коментуючи війну в Україні Саулі Нійністе підкреслив, що Україна має право захищати власну територіальну цілісність і законні кордони, а Росія не мала права нападати на Україну.

Однак, заявив президент Фінляндії, війні не видно кінця, адже жодна зі сторін не йде на компроміс щодо власних відправних точок. Нійністе вважає небезпечним те, що розмови про війну стали звичним явищем.

Президент зазначив, що заради миру варто докладати зусиль, які можуть виявитися марними. Тому Нійністе вітає зусилля президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо підтримання діалогу з Москвою. "Це не що інше, як припинення вбивства. Я вважаю, що це гідна мета", - сказав Нійністе.

Вступ Фінляндії до НАТО

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у травні цього року Фінляндія, а також Швеція, подали заявки на вступ до НАТО. Це відбулося за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства.

Утім, Угорщина і Туреччина наразі залишаються останніми з 30 країн-членів НАТО, хто відмовляється надати членство скандинавським країнам. Словаччина, яка також відтягувала ухвалення рішення, підписала ратифікаційні документи 27 вересня. За даними видання Politico, Угорщина ратифікує заявки Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО до кінця року.

Туреччина вимагає від скандинавських країн виконати свої вимоги. Зокрема, Анкара вимагала зняти санкції на постачання зброї та припинити підтримувати представників робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена, яких турецька влада вважає терористами.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна відмовиться від членства в НАТО, якщо заявку Швеції не буде схвалено.

Росія відреагувала черговими погрозами – заявила про "симетричну реакцію" на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

У жовтні видання Newsweek повідомило, що Фінляндія може дозволити НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією, якщо заявку країни на вступ до Альянсу буде ратифіковано.

Вас також можуть зацікавити новини: