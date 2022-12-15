Інцидент стався під час виконання гімну держави на одному з публічних заходів.

71-річний президент Південного Судану Сальваторе Кіір Маярдіт обмочився на публіці. Захід, на якому стався незручний інцидент, транслювався в прямому ефірі. Відео вже стало вірусним в мережі.

Сальваторе Кіір Маярдіт, який став президентом у 2011 році, обмочився під час виконання державного гімну під час відкриття дорожнього проекту, повідомляє Sahara Reporters.

Оскільки подія транслювалася в прямому ефірі по телебаченню, нічого не можна було зробити, щоб виправити незручну ситуацію.

Відео дня

За даними ЗМІ, вважається, що 71-річний президент страждає від інфекції сечовивідних шляхів, яка часто зустрічається у літніх чоловіків.

Вірусне відео викликало неоднозначну реакцію міжнародного співтовариства, багато користувачів соціальних мереж висловили протилежні точки зору. Деякі звинуватили операторів у тому, що вони зробили погано свою роботу, зганьбивши президента. водночас інші сказали, що вони вчинили правильно, викривши президента як нездатного за станом здоров'я керувати країною.

Президент Південного Судану: що про нього відомо

Республіка Південний Судан відокремилася від Судану і з липня 2011 року має суверенний статус. Це наймолодша міжнародно визнана держава у світі.

З моменту здобуття суверенітету на чолі Південного Судану знаходиться Сальваторе Кіір Маярдіт. До цього він ще 6 років обіймав посаду віце-президента Судану.

Вас також можуть зацікавити новини: