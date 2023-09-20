Анджей Дуда закликав партнерів бути стійкими.

Підтримка Заходом Україна для захисту від Російської Федерації має глобально значущі наслідки. Прихильники Києва повинні залишатися стійкими.

"Мова йде про те, щоб переконатися, що Росія не зможе на законних підставах насильно перемістити кордони в Європі. Це гарантія миру в майбутньому, в тому числі і для США", — сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Джейку Тапперу з CNN зі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

Польща і Україна мають спільний кордон, і у вівторок в цьому районі війна викликала Шалений резонанс після того, як російські безпілотники вдарили по складах у Львові. Компромісного рішення не існує, заявив Дуда, і цю позицію поділяє президент України Володимир Зеленський.

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"Росію можна зупинити тільки в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів. Тільки тоді ми зможемо сказати, що російський імперіалізм дійсно переможений", — зазначив Дуда.

Польща була союзником України після російського вторгнення, прийнявши понад мільйон українських біженців і лідирувала в закликах до партнерів по НАТО направити більше військової допомоги Києву. Навесні Польща стала першою країною НАТО, яка відправила винищувачі в Україну - на кілька місяців раніше США, які тільки минулого місяця погодилися схвалити передачу винищувачів F-16 до завершення підготовки українських сил.

Відповідаючи на питання про серію корупційних скандалів, які переслідували адміністрацію Зеленського під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою України. Проте, польський президент заявив, що, на його думку, Зеленський почав боротьбу з корупцією, як тільки вступив на посаду, і підкреслив, що ці проблеми не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.

Зерновий конфлікт з Польщею - головні новини

Навесні Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку заборонили ввезення зерна з України.

15 Вересня Європейська комісія скасувала заборону на ввезення зерна, але Словаччина, Польща та Угорщина ввели національну заборону на імпорт агопродукції з України.

18 вересня Україна подали позов до Світової організації торгівлі щодо цих країн через незаконну відмову в імпорті продукції.

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